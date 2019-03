Exitpoll: coalitie verliest meerderheid Eerste Kamer, Forum op 10 zetels

Het ziet ernaar uit dat de coalitie zijn meerderheid in de Eerste Kamer kwijtraakt. Kiezers konden vandaag stemmen voor Provinciale Staten en in mei kiezen de leden van de Staten de Eerste Kamer.

Volgens de exitpoll van onderzoeksbureau Ipsos zakken de regeringspartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie in de senaat samen van 38 naar nog maar 31 zetels: de VVD daalt van 13 naar 12 , D66 van 10 naar 7, het CDA van 12 naar 8 en de ChristenUnie stijgt van 3 naar 4.

Forum voor Democratie zit nu nog niet in de senaat, maar volgens de exitpoll komt Forum in één klap op 10 zetels. Verder is er ook grote winst voor GroenLinks, en kleinere voor Partij voor de Dieren, 50Plus en Denk. PVV en vooral SP verliezen fors. De opkomst was 54 procent ( vier jaar geleden 48 procent).