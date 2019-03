Grote winst Forum in exitpolls Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland

Evenals in Gelderland boekt Forum voor Democratie ook in Noord-Brabant grote winst in de exitpoll. De partij lijkt in één keer op acht zetels te komen. De enige andere partij die winst boekt in Brabant is GroenLinks, dat van drie naar vijf zetels stijgt.

De grootste in Noord-Brabant blijft volgens de exitpoll de VVD met tien zetels, gevolgd door het CDA met acht zetels, een minder dan vier jaar geleden.

De SP, in 2015 nog goed voor negen zetels, stevent af op verlies in Brabant en komt uit op vijf zetels. Ook D66 behaalt vijf zetels, een verlies van twee. De PVV levert in en gaat van zeven naar vier zetels.

De PvdA handhaaft zich op vier zetels. Ook de Partij voor de Dieren en 50Plus houden hun zetelaantal, beide partijen staan op twee zetels.