Nederland stijgt op wereldwijde geluksladder, Finnen het gelukkigst

Nederland staat dit jaar op de vijfde plaats in de lijst met gelukkigste landen ter wereld. Daarmee zijn we een plaats gestegen en hebben we de Zwitsers ingehaald, is te lezen in het World Happiness Report 2019.

Finland is volgens de jaarlijkse lijst van de Verenigde Naties het gelukkigste land ter wereld. De topdrie wisselt al jaren tussen Noorwegen (2), Denemarken (3) en Finland. Op plek vier staat IJsland. Zuid-Sudan sluit de lijst af als ongelukkigste land ter wereld.

In het rapport wordt geluk in 156 landen gemeten aan de hand van een aantal factoren, waaronder de verdeling van welvaart, sociale verbondenheid, levensverwachting en keuzevrijheid. Volgens de onderzoekers laat Finland al sinds 2014 een stijgende lijn zien, die nu wordt bekroond met een eerste plaats.

Tien jaar

De VN heeft ook voor het eerst gekeken hoe het geluk in landen zich de afgelopen tien jaar heeft ontwikkeld. Benin heeft de grootste geluksslag gemaakt. Het West-Afrikaanse land steeg in tien jaar tijd met maar liefst vijftig plekken op de wereldranglijst.

Volgens de onderzoekers hebben zaken als economische malaise en oorlogen duidelijk hun weerslag op de ranglijst. Zo daalden Venezuela en Syriƫ de afgelopen tien jaar het sterkst.