Paus weigert ontslag veroordeelde aartsbisschop

Paus Franciscus heeft het ontslag van de aartsbisschop van Lyon niet aanvaard. De aartsbisschop, kardinaal Philippe Barbarin, diende eerder deze maand zijn ontslag in.

De 68-jarige Barbarin werd op 7 maart veroordeeld tot een half jaar voorwaardelijke celstraf omdat hij te weinig had gedaan met beschuldigingen van seksueel misbruik in zijn bisdom. Een priester zou zich in de jaren 80 en 90 hebben vergrepen aan tientallen scouts.

De veroordeling kwam als een verrassing. De meeste zaken waren verjaard en de aanklager had gepleit voor vrijspraak. Barbarin ging in hoger beroep, maar diende desondanks zijn ontslag in.

'Niet overtuigd van schuld'

Bij een bezoek aan het Vaticaan kreeg de Fransman echter te horen dat paus Franciscus het ontslag niet accepteert. Volgens Barbarin was dat omdat de paus niet overtuigd is van zijn schuld. Een woordvoerder van het Vaticaan bevestigt het besluit van de paus, zonder in te gaan op de reden.

De paus heeft Barbarin gevraagd om "te doen wat hij zelf het best vindt voor het aartsbisdom", zegt de woordvoerder. Daarop heeft de aartsbisschop besloten om zich voor onbepaalde tijd terug te trekken uit zijn functie. De dagelijkse leiding draagt hij tijdelijk over aan zijn rechterhand, de vicaris-generaal.