Met failliet CoolCat komt einde aan jeugddroom Roland Kahn

Kahn is ook bekend omdat hij met regelmaat stevige uitspraken doet in de media. Zo kreeg hij het in 2013 openlijk aan de stok met toenmalig minister Lilianne Ploumen voor Ontwikkelingssamenwerking.

Na een dodelijke brand in een textielfabriek in Bangladesh, zette Ploumen CoolCat te kijk. Het bedrijf weigerde volgens haar brancheafspraken te ondertekenen die de arbeidsomstandigheden in Bengaalse fabrieken moesten verbeteren. "Je hoort niet iemand aan de schandpaal te nagelen, als je zelf niet zonder zonden bent", reageerde Kahn in de Volkskrant.

Volgens hem riep de minister maar wat en was het nog helemaal niet duidelijk hoe de afspraken de Bengaalse kledingindustrie precies verder zouden helpen.

Ook het liefdesleven van Roland Kahn wordt in de media breed uitgemeten. Zo had hij een relatie met tv-presentatrice en politica Sylvana Simons en met de bijna dertig jaar jongere actrice en schrijfster Fajah Lourens, die als model werkte bij het in 2011 door hem gekochte lingeriemerk Sapph.

Doorstart

De komende weken blijven de winkels waarschijnlijk gewoon open. De rechtbank in Utrecht heeft nu een curator benoemd. Die gaat onderzoeken of CoolCat een doorstart kan maken. Het is overigens niet ondenkbaar dat Kahn zich opnieuw daarvoor meldt. Dat gebeurde ook na het faillissement van MS Mode in 2016, dat na herstructureringen onder oud-eigenaar Kahn een doorstart maakte. Het faillissement van CoolCat dat vandaag werd uitgesproken hoeft dus niet het definitieve einde te zijn van Kahns jeugddroom.