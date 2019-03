CoolCat vraagt faillissement aan

Kledingwinkelketen CoolCat heeft faillissement aangevraagd. Het ging al langer slecht met het bedrijf.

Meerdere jaren op rij leed CoolCat verlies. Daarbij had het bedrijf net als andere kledingwinkels afgelopen jaar last van een uitzonderlijk warme zomer, waardoor de herfstcollectie in de winkels bleef liggen.

CoolCat werd veertig jaar geleden opgericht door Roland Kahn, die ook eigenaar is van de winkelformules MS Mode en America Today. Bij het bedrijf werken bijna 1500 mensen. CoolCat heeft buiten de 80 winkels in Nederland ook vestigingen in Belgiƫ, Frankrijk en Luxemburg.

Naar verwachting wordt het faillissement morgen uitgesproken door de rechtbank in Utrecht. De winkels blijven vooralsnog geopend.