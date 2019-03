Grapperhaus: kabinet legt later verantwoording af voor 'Utrecht'

De politie en het Openbaar Ministerie moeten alle ruimte krijgen om de feiten en omstandigheden rond de tramaanslag in Utrecht te onderzoeken. Dat zei minister Grapperhaus in de Tweede Kamer in het vragenuur, dat helemaal gewijd was aan de gebeurtenissen in Utrecht.

Hij wilde niet ingaan op de vraag waarom de verdachte, die vaak met justitie in aanraking is geweest, op vrije voeten was. Hij zei dat het OM ernstig rekening houdt met een terroristisch motief, ook al worden andere motieven niet uitgesloten. Hij benadrukte dat het in het belang van de zaak is om het strafrechtelijk onderzoek "ongehinderd" te doen en dat het kabinet later "volle verantwoording" zal afleggen over de gebeurtenissen van gisteren.

Schandelijk

PVV-leider Wilders noemde de opmerkingen van Grapperhaus schandelijk. Volgens Wilders is het een onzinverhaal en is de minister er politiek verantwoordelijk voor dat het Openbaar Ministerie zich er niet tegen heeft verzet dat de voorlopige hechtenis van de verdachte in een verkrachtingszaak onlangs was geschorst.

Andere Kamerleden gebruikten minder harde woorden, maar vroegen zich ook af of de overheid wel alles doet om de veiligheid te waarborgen en hoe deze man vrij kon rondlopen. Grapperhaus komt later met een analyse van de toedracht van de gebeurtenissen en wat er "misschien voorkomen had kunnen worden".

In de Kamer werden ook kritische vragen gesteld over de manier waarop de autoriteiten gisteren en vandaag hebben gecommuniceerd. Grapperhaus zei dat het verantwoord was om te spreken over een aanslag en dat de gebeurtenissen een grote impact hebben.

Volgens de minister mocht gisteren ook benoemd worden dat er mogelijk een terroristisch motief was. De minister vindt het vervelend dat burgemeester Van Zanen vanochtend ten onrechte meldde dat er twee verdachten waren vrijgelaten, maar hij benadrukte dat de politie dat meteen heeft hersteld.

Immigratie- en integratiebeleid

Forum voor Democratie-leider Baudet vroeg zich af hoe het kabinet "het succes van het immigratie- en integratiebeleid beoordeelt, in het licht van deze vreselijke gebeurtenissen?". Grapperhaus zei daarop dat hij het aan de slachtoffers verplicht is om alles te doen om ervoor te zorgen dat het OM en de rechter tot een goede beoordeling komen.

Andere Kamerleden reageerden geïrriteerd op de vragen van Baudet. Die zou voor zijn beurt hebben gesproken en polariserend te werk gaan: