OM houdt mede door briefje 'ernstig rekening' met terroristisch motief

De politie en het Openbaar Ministerie houden er "ernstig rekening" mee dat de aanslagpleger in Utrecht een terroristisch motief had. Dat meldt het OM na bestudering van onder meer een briefje dat in de vluchtauto werd gevonden. Andere motieven worden nog niet uitgesloten.

Gisteren werd bekend dat de politie er ook rekening mee houdt dat het incident het gevolg is van een conflict in de relationele sfeer. Het OM meldt nu, op basis van het strafrechtelijk onderzoek, dat er tot dusver geen relatie is gebleken tussen T. en de slachtoffers.

Over de slachtoffers is meer bevestigd. Er zijn een 19-jarige vrouw uit Vianen en twee mannen van 28 en 49 jaar uit Utrecht omgekomen. De drie zwaargewonden zijn een Utrechtse van 20, een 74-jarige man uit De Meern en een vrouw van 20 uit Nieuwegein. Vier anderen raakten lichtgewond, onder meer doordat zij in de commotie ten val kwamen.

Twee verdachten zijn verwant

De twee andere verdachten die naast hoofdverdachte Gökmen T. zijn opgepakt, zijn afkomstig uit Utrecht. Het gaat om twee mannen van 27 en 23. De politie onderzoekt of ze betrokken waren bij de aanslag.

De advocaat van een van hen laat weten dat de twee andere verdachten die naast T. vastzitten broers van elkaar zijn. "Mijn cliënt tast volledig in het duister waarom hij is aangehouden", zegt hij. Hij wil verder geen mededelingen doen omdat het opsporingsonderzoek nog loopt.

Het OM meldt dat de politie gisteren en afgelopen nacht in Utrecht en daarbuiten doorzoekingen heeft gedaan in woningen. Ook vandaag gaat het onderzoek verder. De verdachten worden verder verhoord.