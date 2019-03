Alleen hoofdverdachte Gökmen T. nog vast voor aanslag Utrecht

In verband met de aanslag in Utrecht zit alleen hoofdverdachte Gökmen T. nog vast. Dat meldt burgemeester Jan van Zanen in het NOS Radio 1 Journaal. De twee andere personen die gisteren zijn opgepakt, zijn vrijgelaten.

Gisteravond werd bekend dat een derde verdachte was aangehouden in verband met de zaak. Volgens Van Zanen ging dat om iemand "die niet achter een lintje bleef".

Bij de aanslag in de tram in Utrecht vielen drie doden. Vijf mensen raakten gewond, van wie er nog drie in kritieke toestand zijn. Over hun identiteit wilde Van Zanen nog niets zeggen.

Bloemen leggen

De burgemeester zal naar verwachting vandaag spreken met nabestaanden van de slachtoffers van de aanslag. Ook zal hij in de loop van de ochtend bloemen leggen bij het 24 Oktoberplein, waar het schietincident in de tram gisterochtend was.