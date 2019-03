Utrecht ontwaakt: trambestuurder vindt het 'onwerkelijk', en reizigers 'niet bang'

"Dit is heel onwerkelijk. Ik had gisteren geen tramdienst, maar nu kom je er langsrijden", zegt een trambestuurder vanochtend in Utrecht. Hij rijdt vandaag op een van de twee trams die bij de aanslag betrokken was.

"Dit is niet de tram waar in geschoten is. Dit is de voorste, en ze waren gekoppeld", vertelt hij aan verslaggever Mattijs van de Wiel in het NOS Radio 1 Journaal. "Ik vind dit allemaal heel onwerkelijk. Ik had gisteren geen tramdienst, maar nu kom je er langsrijden. Je ziet de journalisten en de camera's. Het komt wel binnen nu."

Vanmorgen heeft de trambestuurder voor vertrek even met collega's kunnen spreken, ook waren er mensen van de provincie aanwezig. "Dat was heel netjes."

Vandaag denkt hij tijdens zijn werk aan de slachtoffers. "Aan de nabestaanden. Die wens ik heel veel sterkte, maar je moet door en ondertussen blijven die drie mensen die overleden zijn in mijn hoofd zitten."

Reizigers zijn niet bang

Reizigers die op het 24 Oktoberplein, de plaats van de aanslag, zijn ook nog deels bij wat er gisteren gebeurde. Op het plein zijn vanochtend de eerste bloemen neergelegd. "Ik vind het heel triest wat er gebeurd is, maar ik zit niet anders in de tram", zegt een vrouw.

Een andere vrouw zegt dat ze wel een raar gevoel heeft, "maar ik ben niet bang. Het is een bekende plek waar de dag ervoor zulke nare dingen gebeurd zijn. Het voelt nu gewoon een beetje anders."

Vandaag hopen veel mensen erachter te komen wat het motief van de dader was. Voor reizigers ter plekke is dat nu niet het belangrijkste. "Voor mijzelf is dat nu niet belangrijk. Ik vind het vooral erg voor iedereen die hierbij betrokken is", zegt een man die de tram vanochtend weer neemt.

Niet angst laten overheersen

Een vrouwelijke reiziger was gisteren in de buurt toen de aanslag plaatsvond. "Ik heb alles van dichtbij meegemaakt, en dit klinkt misschien raar, maar soms gebeuren dit soort verschrikkelijke dingen. Om je dan te gaan verstoppen, nee."

Een andere vrouw vindt het heel triest wat er gebeurd is, maar zit nu niet met anders gevoel in de tram. "Als angst je overheerst dan blijf je thuis, en dan kun je helemaal niets meer."

Bekijk hier hoe ook andere reizigers vanochtend reageren: