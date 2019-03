Volle treinen door nasleep pensioenstaking

Vanwege de staking reden eerder vanochtend ook geen trams, bussen en metro's in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Vanmiddag legt Schipholpersoneel nog het werk neer, onder meer bij de check-in van 12.30 tot 13.36 uur.

Op negen plekken in het land komen actievoerders bijeen. Vakbonden FNV en CNV organiseren tot 16.00 uur bijeenkomsten in de vier grote steden, en daarnaast in Eindhoven, Groningen, Leeuwarden, Arnhem en Heerlen.