Deze Rotterdammers offerden hun vrije zaterdagavond op voor verkiezingsles

Van de 13 miljoen mensen die woensdag hun stem mogen uitbrengen voor de Provinciale Staten en het bestuur van de waterschappen, komen er vermoedelijk miljoenen niet opdagen. Daarom worden door het hele land informatieavonden gehouden over het belang van de verkiezingen. Buurtvereniging Ettaouhid in Rotterdam is een van die plekken.

"Wie had ooit verwacht naar een bijeenkomst over de Provinciale Statenverkiezingen te gaan?", vraagt organisator Farid Darkaoui aan zijn tientallen toehoorders. Als één man zijn hand opsteekt, wordt er gelachen. "Ja jij, ik had ook niets anders verwacht van een politicus."

Naast wat regionale politici die later met elkaar in debat zullen gaan, is het zaaltje in het hart van Rotterdam op de zaterdagavond vooral gevuld met mensen met een niet-westerse achtergrond. Niet verrassend, want volgens het CBS is Rotterdam de Nederlandse gemeente waar met 35 procent de meeste kiezers wonen van niet-westerse afkomst.

Na een minuut stilte voor de slachtoffers van de terreuraanslag in Christchurch, begint de avond echt. Brahim Fattah van ProDemos neemt het woord over en zal de avond begeleiden: "Ik reis het hele land door. Vanmiddag was ik nog in Limburg en nu dus hier", begint hij. "Waarom eigenlijk deze bijeenkomst? Er mag gestemd worden en dat is heel belangrijk."

Groen of rood?

Aan de hand van quizvragen krijgt het publiek allerlei feitjes over de provincies en waterschappen voorgeschoteld. Alle mensen krijgen een kaart in de hand om mee te doen. "Groen is ja, rood is nee en als u het niet weet, doet u gewoon alsof het hier ontzettend warm is", grapt Fattah, terwijl hij voordoet hoe je met het kaartje kunt wapperen.

Sommige vragen zijn op het simpele af: "Nederland telt dertien provinciale staten, is dat waar of niet waar?" Vrijwel iedereen steekt een een rood bordje omhoog. "Ja, dat klopt! Er zijn natuurlijk twaalf provincies en geen dertien."