President Erdogan toont beelden aanslag Christchurch tijdens verkiezingsbijeenkomst

De Turkse president Erdogan heeft gisteren tijdens een verkiezingsbijeenkomst in de stad Tekirdag beelden laten zien van de aanslag in Christchurch. De beelden waren afkomstig uit het 17 minuten durende filmpje dat de schutter, Brenton Harrison Tarrant, zelf maakte van het bloedbad in Nieuw-Zeeland.

Ook waren er fragmenten te zien uit het manifest van Tarrant dat kort na de aanslag online verscheen. De beelden waren onderdeel van een campagnevideo van Erdogans AK-partij om de verkiezingen in Turkije van 31 maart te promoten.

Bezoek

Erdogan zei tijdens de bijeenkomst in Tekirdag dat Tarrant het op Turkse moslims heeft voorzien en heeft gewaarschuwd dat er voor Turkse moslims geen plaats is in Europa. "Wie denk je wel niet dat je bent?", haalde de president uit.

Volgens Erdogan is Tarrant in 2016 twee keer in Turkije geweest: een keer een week in maart en een keer langer dan een maand in september. De Turkse autoriteiten onderzoeken waar hij precies is geweest en met wie hij toen contact heeft gehad.

Een dag voor de verkiezingsbijeenkomst in Tekirdag refereerde Erdogan ook al aan de aanslagen in Nieuw-Zeeland. Toen zei hij dat Tarrant niet alleen Turkije als doelwit zag, maar ook hemzelf. Hij riep vooral westerse landen op om te waken voor de opkomst van islamofobie.