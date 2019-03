Herdenking slachtoffers Christchurch op de Dam

Op de Dam in Amsterdam hebben enkele honderden mensen een herdenking bijgewoond van de slachtoffers van de terroristische aanslag op twee moskee├źn in Christchurch in Nieuw-Zeeland, waarbij vijftig mensen om het leven kwamen en 34 mensen gewond raakten.

De vredesmanifestatie werd gehouden door dertien organisaties, met als doel solidariteit te tonen met de slachtoffers en nabestaanden en een signaal af te geven tegen terreur. Er waren sprekers van verschillende religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschappen en maatschappelijke organisaties. Ook burgemeester Halsema was een van de sprekers en er werd een minuut stilte gehouden.

Alle sprekers spraken hun afschuw uit over de aanslag in Christchurch en riepen op tot eenheid en een samenleving waarin de mens centraal staat en het niet uitmaakt wat je afkomst of geloof is.

Veilig voelen

Burgemeester Halsema zei dat ook de Amsterdamse samenleving kwetsbaar is vanwege de verscheidenheid. "Maar tegelijkertijd zijn we ook sterk door onze verscheidenheid. We laten ons niet verdelen, we laten ons niet uit elkaar spelen, wie we ook zijn, waar we ook in geloven, waar we ook vandaan komen, samen staan we voor vrijheid en vrede. Laten we samen waakzaam zijn."

"Iedereen moet zich veilig voelen, of je nou, jood, christen of moslim bent", zei een jongen uit het publiek tegen het NOS Jeugdjournaal.

"Het gebeurt daar nu toevallig, maar het gaat om de rechts-extremistische sentimenten. Het maakt niet uit waar op de wereld zoiets gebeurt", zegt een vrouw, die het jammer vindt dat er niet meer mensen op de bijeenkomst zijn afgekomen.

Gisteren werd de aanslag al herdacht in Rotterdam.