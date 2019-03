Buitenlandse Zaken verwacht eind aan blokkade NOS-site in Turkije

Het ministerie van Buitenlandse Zaken verwacht dat de website van de NOS in Turkije binnenkort weer werkt. De site was sinds 19 december 2016 niet meer bereikbaar.

Toen werd de Russische ambassadeur Andrej Karlov in Ankara doodgeschoten. De NOS plaatste die dag beelden van de moord op Karlov op de site. Die waren gemaakt en uitgezonden door de Turkse publieke omroep TRT. Die had de beelden direct na de moord aan de leden van de EBU aangeboden, de beelduitwisseling van publieke omroepen in Europa waar de NOS bij is aangesloten.

De NOS gebruikte het beeld, tegen de zin van de Turkse autoriteiten die het gebruik van de beelden in eigen land had verboden. Ankara sloot daarop de NOS-site in Turkije af en zei dat de blokkade van kracht bleef tot de NOS de video van de moord zou verwijderen. De NOS weigerde dat. Hoofdredacteur Marcel Gelauff noemde de Turkse eis en blokkade een aantasting van de persvrijheid.

Termijn onduidelijk

De kwestie is de afgelopen tijd door minister Blok en het ministerie van Buitenlandse Zaken meermaals onder de aandacht gebracht van de Turkse autoriteiten. Deze week is opnieuw contact geweest met Ankara over de kwestie. Volgens het ministerie is er nu reden om aan te nemen dat het overbrengen van de zorgen over de blokkade tot resultaat heeft geleid.

Het is niet duidelijk op welke termijn de site weer in de lucht is. Volgens correspondent Lucas Waagmeester is de NOS-app in Turkije inmiddels weer bereikbaar, maar de site nog niet.

Binnenkort komt de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Cavusoglu voor een bezoek naar Nederland. Blok bracht in oktober een bezoek aan Ankara. Hij kondigde het tegenbezoek van Cavusoglu toen al aan. Wanneer dat precies plaats zal vinden, is nog niet bekend.