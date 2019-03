Catalanen reizen naar Madrid voor protest tegen 'politiek proces'

Tienduizenden Catalanen protesteerden vandaag in de Spaanse hoofdstad Madrid tegen de vervolging van twaalf Catalaanse separatistenleiders. Volgens de Spaanse krant El Pais zijn vijfhonderd bussen en vijftien treinen ingezet om de demonstranten in de vestigingsplaats van de door hen zo verguisde nationale overheid te krijgen - een tocht die van Barcelona naar Madrid zeker 555 kilometer lang is.

"Er stonden rijen bussen geparkeerd op de Paseo de la Castellana, een belangrijke verkeersader richting het centrum van de stad", zegt correspondent Rop Zoutberg. "Om drie uur vanmiddag stond het er al vol. Dat mensen 's ochtends vroeg uren reizen om naar Madrid te komen en straks weer uren teruggaan toont aan dat de bereidheid tot protest groot is."

Alles is politiek

De organisatie had 50.000 demonstranten verwacht. Gezien de overvloed aan geel met rood gestreepte vlaggen op het Plaza de Cibeles bij het stadhuis, zou het Zoutberg niet verbazen als dat is gelukt. Dat de organisatie achteraf spreekt van 120.000 demonstranten waar de politie er 18.000 telt, laat volgens hem alleen maar zien dat álles politiek is geworden in de Catalaanse onafhankelijkheidskwestie.

Op het plein en op de weg ernaartoe herhaalden de Catalanen nogmaals wat ze een maand geleden al riepen in hun eigen hoofdstad Barcelona: "zelfbeschikking is geen misdaad". Het proces tegen de separatisten noemen ze een farce en politiek gemotiveerd.

De twaalf Catalanen waren in 2017 betrokken bij het uitroepen van de onafhankelijkheid van Catalonië en het verboden referendum dat eraan voorafging. Ze worden verdacht van opruiing, rebellie en misbruik van belastinggeld.

Catalonië als voorbeeld

De betogers kregen bijval van sympathisanten uit Galicië en Baskenland - twee andere regio's die moeite hebben met de nationale overheid in Madrid. "Ze zien Catalonië als een voorbeeld en volgen het op de voet."

De demonstratie verliep vreedzaam, zegt Zoutberg. Vooraf werd gevreesd voor confrontaties, maar de honderden extra agenten keken voornamelijk toe.

Ook met een groep tegendemonstranten kwam het niet tot een botsing. Die maken zich op voor de return: een demonstratie voor de Spaanse zaak, over twee weken in de Catalaanse hoofdstad Barcelona.