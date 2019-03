Kopstukken voeren campagne: Segers dringt aan op nakomen beloftes

Falen

"Als we eind dit jaar geen klimaatakkoord en pensioenakkoord hebben, dan falen we", aldus de ChristenUnie-voorman op campagne in Rotterdam.

VVD-leider Rutte denkt dat mensen wel "heel goed begrijpen dat we met van alles tegelijk bezig zijn en alles in de gaten moeten houden". Volgens de peilingen dreigt zwaar verlies voor de coalitie. Rutte moet het nog zien.

De VVD-voorman en premier spreekt verder tegen dat het einde van het tijdperk Rutte voorbij zou zijn, zoals sommige lokale politici die het NRC sprak, zouden vinden. "Ik bulk nog van de energie", zei hij op campagne in Leidschendam.

Buma: peilingen niet heel serieus nemen

Ook Buma maakt zich niet zulke zorgen over het voorspelde verlies voor de coalitie. "Peilingen en de tijd ervoor moet je niet heel serieus nemen. Het gaat erom, wie gaan er naar de stembus. Ik heb het gevoel dat er de komende dagen nog heel wat gaat gebeuren", zei hij op campagne in het Westland.

GroenLinks-leider Klaver denkt dat de coalitie zijn partij nodig zal hebben bij het inlossen van beloftes. Enthousiast is hij al over de eerder deze week beloofde CO2-plannen, hij hoopt de anderen ook mee te krijgen voor het niet doorgaan van vliegveld Lelystad.

PvdA-leider Asscher wil de coalitie op verschillende terreinen ook tot een andere koers dwingen, omdat die volgens hem geen logische en rechtvaardige keuzes maakt.

Invloed

PVV-leider Wilders, vandaag in Volendam en Spijkenisse, ziet nog helemaal niet dat er beloftes zijn ingelost. Hij ziet dat ook niet snel gebeuren. "Mensen zien vooral dat alles duurder wordt. Ze hunkeren naar iemand die voor hen opkomt, en dat doet de premier niet."

Hij roept iedereen op te gaan stemmen "of je nu fan bent van Rutte of niet". Wilders: "Het is het enige moment dat je echt invloed kunt hebben, en als je er genoeg van hebt, hem weg kunt krijgen."

Verlies opvallend

Volgens politiek verslaggever Ron Fresen zou verlies voor de coalitie aanstaande woensdag opvallend zijn. "Het zou voor het eerst zijn dat een kabinet dat niet eens fors hoeft te bezuinigen - sterker nog, geld kan uitgeven - dan toch wordt afgestraft bij Statenverkiezingen."

Volgens Fresen komt dat dan vooral door afnemend vertrouwen in de politiek. "Als je regeert heb je daar veel meer last van. Ze zeggen niet voor niets: regeren is halveren."

Maar het komt volgens Fresen ook omdat het kabinet steeds meer in de hoek is gedreven van valse beloftes of verkeerde keuzes "of het nu om de dividendbelasting, de energierekening, het klimaat, referendum of genoeg geld voor leraren gaat".