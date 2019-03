Rutte: "Ik bulk nog van de energie"

Premier Rutte herkent zich niet in berichten als zou hij over zijn houdbaarheidsdatum heen zijn. "Ik bulk van de energie, ik heb nog steeds het gevoel alsof het mijn eerste dag op mijn werk is", zei hij tijdens het campagne voeren in Leidschendam.

De VVD-leider reageerde op een artikel in het NRC met interviews met lokale VVD'ers, waarvan een deel concludeert dat het tijdperk Rutte ten einde loopt.

Rutte: "Wat ik las is, dat mensen zeiden: 'Hij doet het eigenlijk best goed en als hij door zou willen, zijn we daar natuurlijk helemaal niet tegen. Maar je moet natuurlijk altijd kijken als iemand in een functie zit, heeft hij de energie en de pit om door te gaan?' Ik heb dat, ik bulk van de energie."