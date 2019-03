Van de fictie van Orwell tot brexit-nepnieuws, tekstrobot GPT-2 kan alles

Het is een zinnetje uit een Amerikaans nieuwsbericht, vertaald door Google Translate. Over de diefstal van radioactief materiaal uit een trein ergens in de VS. Op het eerste gezicht is er niks mis met dat bericht - ware het niet dat het fake news is. Volledig verzonnen. Door een computer (het hele bericht staat hier).

Die computer, de nieuwe tekstgenerator GPT-2 , deed de afgelopen weken veel stof opwaaien. Het is al langer bekend dat computers met kunstmatige intelligentie steeds beter worden in het produceren van teksten. Maar GPT-2 is er zó enorm goed in dat de makers van de machine, verenigd in de organisatie OpenAI, er voor hebben gekozen alleen een beperkte versie van de software beschikbaar te stellen.

OpenAI, opgericht in 2015 en medegefinancierd door Tesla- en SpaceX-topman Elon Musk, is bang dat GPT-2 door kwaadwillenden ingezet kan worden om "misleidende, bevooroordeelde of beledigende taal op grote schaal te genereren". Dat meldde de organisatie afgelopen maand in een persbericht. Meteen brak op Twitter de hel los, want OpenAI zou bij uitstek een organisatie op het gebied van kunstmatige intelligentie moeten zijn die juist géén informatie achterhoudt.