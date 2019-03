VVD stelt integriteitsonderzoek in naar senator Anne-Wil Duthler

VVD stelt een integriteitsonderzoek in naar haar eigen senator Anne-Wil Duthler naar aanleiding van berichtgeving van Follow the Money en Quote over mogelijke belangenverstrengeling. Dat bevestigt een woordvoerder na vragen van Nieuwsuur.

Quote meldde vorige maand dat Duthler actief betrokken is bij verschillende ict-bedrijven van haar man. Als VVD-politica zou zij in de Eerste Kamer hebben gepleit voor zaken waar deze bedrijven van konden profiteren. Gisteren berichtte het zakenblad over een schuldeiser die voor ruim negen ton beslag legde op een van de bedrijven.

Duthler betwist in een verklaring de hoogte van dit bedrag en stelt dat het beslag bovendien alweer is opgeheven, maar de verdenkingen omtrent belangenverstrengeling zijn voor de VVD nu toch aanleiding om de kwestie te bekijken.

'Spanningsvol beeld'

Quote stelde de VVD al eerder vragen over de vermeende belangenverstrengeling van Duthler, maar de partij ging daar toen niet inhoudelijk op in. Na navraag van Nieuwsuur over de beslaglegging laat de VVD nu dus weten dat er een onderzoek komt.

VVD-senator Annemarie Jorritsma gaat de eigen partijcommissie 'integriteit' vragen om dit uit te voeren. "Er is inmiddels een spanningsvol beeld ontstaan over de scheiding tussen het senatorschap voor de VVD en de bedrijfsvoering van haar bedrijven. Dat willen we graag helder krijgen", aldus de VVD over Duthler.

Duthler zelf laat in een schriftelijke verklaring weten dat ze geen bemoeienis heeft met de bedrijven van haar echtgenoot.

Zeer beschadigend

Ook schrijft ze: "De teneur van alle insinuaties is dat ik schimmig zaken doe, mensen intimideer, dubbele petten op heb en dat mijn vingerafdrukken overal staan. Dit is zeer beschadigend. Niet alleen vanuit persoonlijk en zakelijk oogpunt, maar ook voor de VVD en het vertrouwen dat kiezers hebben in de politiek. Het is opmerkelijk dat het artikel gepubliceerd wordt precies in het weekend voor de Provinciale Statenverkiezingen."

De VVD reageert daar weer op: "Mevrouw Duthler heeft gisteren op eigen titel een verklaring uitgedaan. In haar verklaring belicht zij haar kant van dit zakelijke conflict. Daarbij doet zij echter ook uitspraken over de motieven van journalisten. De VVD is een groot voorvechter van persvrijheid en neemt afstand van dat deel van de verklaring."

Duthler zit sinds 2007 in de Eerste Kamer. Ze staat niet op de VVD-lijst van de Eerste Kamerfractie voor de komende verkiezingen.