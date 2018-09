VVD-senator: zakelijke belangen eigen bedrijf speelden geen rol

VVD-senator Duthler zegt dat zij haar rol als Eerste Kamerlid niet heeft gebruikt voor de belangen van haar eigen bedrijf. Zij spreekt de beschuldigingen van Follow The Money van vandaag in een verklaring tegen.

"Deze opdracht en mijn rol als Kamerlid hebben mij ook geen geldelijk gewin opgeleverd zoals wordt gesuggereerd", zegt Duthler tegen de NOS. "En elk ander bureau was tot dezelfde conclusie gekomen." Haar bureau adviseerde het ministerie van Volksgezondheid in de zomer van 2013 over de gevolgen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) voor de privacy van mensen.

Openbare informatie

Het bureau heeft niet meegeschreven aan de teksten voor de wet, zegt zij. Wel is het advies samen met de uiteindelijke wettekst naar de Eerste Kamer gestuurd. Dit is openbare informatie. De naam van het bedrijf van Duthler staat bovenaan de stukken. Duthler heeft de VVD-fractie destijds apart op de hoogte gesteld. Geen van de andere Eerste Kamerleden heeft haar destijds vragen gesteld over het advies.

In 2014 heeft haar bureau een zelfde soort toets uitgevoerd voor het persoonsgebonden budget. Voor beide opdrachten heeft het bedrijf in totaal ongeveer 150.000 euro in rekening gebracht. Duthler zegt dat zij zich met beide opdrachten niet persoonlijk heeft beziggehouden.

Belangenverstrengeling

Volgens Follow The Money is er desondanks sprake van belangenverstrengeling. De aanbevelingen van het bureau van Duthler zouden zijn overgenomen in de uiteindelijke wettekst van de WMO. Duthler heeft vervolgens namens haar fractie voor die WMO gestemd.

Wim Voermans, hoogleraar Staatsrecht aan de Universiteit Leiden en Muel Kaptein, hoogleraar Integriteit aan de Erasmus Universiteit vinden dat een Eerste Kamerlid de regering niet kan controleren als dat Kamerlid zelf voor die regering werkt.

Partijstandpunt

Alle leden van de VVD-Eerste Kamerfractie stemden voor de WMO, omdat dat het partijstandpunt was. Bij de VVD en in de Eerste Kamer wordt nu uitgezocht hoe de zaken precies zijn gelopen en of hier regels zijn overtreden.

Het ministerie van Volksgezondheid onderzoekt of de aanbesteding aan Duthlers bureau voor deze onderzoeksopdracht juist is verlopen.