Dag na aanslag Nieuw-Zeeland in teken van herdenkingen en bezoek premier

De dag na de aanslag in Nieuw-Zeeland staat in het belang van de 49 slachtoffers en hun nabestaanden. Premier Jacinda Ardern van Nieuw-Zeeland is vandaag in Christchurch om onder meer de nabestaanden te bezoeken. Ook worden er overal in Nieuw-Zeeland herdenkingen gehouden voor de slachtoffers.

Ardern van Nieuw-Zeeland kwam vanmiddag (lokale tijd) aan in Christchurch. Ze ging eerst langs bij het Canterbury Vluchtelingencentrum. Daar sprak ze met vertegenwoordigers van de moslimgemeenschap, die hun zorgen uitspraken over een gebrek aan plekken om te bidden vanwege de gesloten moskeeën. Ardern vertelde dat de gemeente bezig is met het verzorgen van alternatieve en veilige plekken om te bidden.

"Ik heb de boodschap van liefde en steun en rouw van de inwoners van Nieuw-Zeeland meegenomen", zei de premier. "Nieuw-Zeeland rouwt samen."