Proces tegen Christchurch-terrorist begint op 5 april

Het proces van de terrorist die in Nieuw-Zeeland zeker 49 mensen doodschoot, begint op 5 april. Tot die tijd blijft de 28-jarige Australiƫr in voorarrest. De hoofdverdachte, Brenton Tarrant genaamd, werd zojuist voorgeleid in een rechtbank in Christchurch. Tarrant stond maar een paar minuten voor de rechter, daarna werd hij weer in handboeien naar buiten gebracht.

Tarrant wordt verdacht van moord, was eerder al bekendgemaakt. De politie heeft laten weten dat daar de komende weken nog meer aanklachten bij zullen komen. De familie van Tarrant helpt bij het politieonderzoek.