Orbán zet CDA voor het blok

Met democratie en vrijheid van meningsuiting neemt hij het niet nauw: al jaren veroorzaakt de Hongaarse premier Viktor Orbán groot ongemak in zijn Europese 'familie', de Europese christendemocratische volkspartij EVP. Orbán is er een prominent lid van. Nóg. Want in de EVP groeit de weerstand tegen de Hongaar.

Wat moeten EVP-zusterpartijen zoals het CDA met Orbán, die aan de Hongaarse grens hekken bouwde om migranten tegen te houden? Hoelang is Orbán nog houdbaar, nu hij openlijk een haatcampagne voert tegen Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, nota bene kopstuk uit eigen EVP-gelederen?

Aanstaande woensdag, aan de vooravond van de EU-top, vergaderen de EVP'ers in Brussel over een mogelijke uitsluiting van Orbán, maar vandaag, op de nationale feestdag ter herdenking van de Hongaarse onafhankelijkheidsoorlog uit 1848, staat op een podium in hoofdstad Boedapest een zelfverzekerde Orbán.

Moslims tegenhouden

Hij hamert op het belang van "christelijke waarden" en wordt toegejuicht, terwijl het volkslied klinkt. Naast hem staat zijn speciale gast, de Poolse premier Mateusz Morawiecki. Ook Polen ligt overhoop met 'Brussel'. Volgens de Europese Commissie staat de onafhankelijkheid van de Poolse rechtstaat onder druk.

Ook Morawiecki kan op straat in Boedapest op luid applaus rekenen. "God beschermt Hongarije en Polen tegen de linkse ideologie", staat op het spandoek van een Pool die speciaal naar Boedapest is afgereisd om de twee premiers in het echt te zien. "Wij houden in Europa de moslims, de migranten, tegen", zegt hij.