Disney huurt ontslagen Marvel-regisseur Gunn toch weer in

James Gunn gaat toch de Marvelfilm Guardians of the Galaxy 3 schrijven en regisseren. Hij is opnieuw aangenomen door filmproducent Disney, nadat hij vorig jaar juli was ontslagen vanwege oude ongepaste tweets.

In de tweets van bijna tien jaar geleden maakte hij grappen over onder meer pedofilie, verkrachting en de Holocaust. Toen daar vorig jaar ophef over ontstond, bood Gunn zijn excuses aan: "Mijn uitspraken waren compleet misplaatst en een slechte poging om provocatief te zijn."

De directeur van de filmafdeling van Disney gaf als reden voor het ontslag dat Gunns uitspraken niet bij de waarden van de studio passen. Waarom hij nu toch weer is aangenomen, is niet duidelijk.

Mogelijk is het vanwege het protest in de Amerikaanse filmwereld tegen het ontslag. Acteurs uit de Guardiansfilms spraken hun steun voor Gunn uit in een open brief. Die werd ondertekend door onder andere Chris Pratt, Bradley Cooper en Zoe Saldana.

Wanneer de derde film in de populaire Guardians of the Galaxy-reeks wordt opgenomen is nog onbekend. De opbrengst van de vorige twee films was bij elkaar zo'n anderhalf miljard euro.