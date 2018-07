Marvel-regisseur ontslagen na tweets over 'lachen om mensen met aids'

Filmproducent Disney heeft de regisseur en schrijver van de Marvelfilmreeks Guardians of the Galaxy ontslagen. James Gunn lag de afgelopen dagen onder vuur, nadat oude tweets van hem waren opgedoken. Daarin maakte hij grappen over onder meer pedofilie, verkrachting en de Holocaust.

"De aanstootgevende houding en uitspraken die op zijn Twitterfeed zijn ontdekt, zijn onverdedigbaar en passen niet bij de waarden van onze studio", zegt de directeur van de filmafdeling van Walt Disney in een verklaring. "Daarom hebben we onze zakelijke relatie met hem verbroken."

Volgens Amerikaanse media schreef Gunn in een van zijn tweets: "Lachen is het beste medicijn. Daarom lach ik om mensen met aids." Ook schreef hij dat hij het fijn vindt als jongetjes aan zijn "gekke plekjes" zitten.

Compleet misplaatst

Gunn heeft excuses voor de tweets aangeboden. Hij stelt op Twitter dat mensen die hem uit zijn begindagen kennen, weten dat hij zichzelf zag als een provocateur, die films maakt en grappen maakt over taboes.

In een verklaring zei hij later: "Mijn uitspraken van een decennium geleden waren destijds compleet misplaatst en een slechte poging om provocatief te zijn. Ik heb er sindsdien al jaren spijt van. Niet alleen omdat ze stompzinnig, niet grappig, ongevoelig en zeker niet zo provocatief waren als ik had gedacht, maar ook omdat ze niet laten zien wie ik ben." Hij zegt begrip te hebben voor zijn ontslag.

Derde film

Disney heeft nog niet bekendgemaakt wie de regisseur wordt van het derde deel van de film Guardians of the Galaxy, waar Gunn aan schreef. Eerder schreef én regisseerde hij de eerste twee delen.

Het is niet duidelijk hoe ver Gunn met zijn werk voor de derde film was en of er ook nieuwe schrijvers komen. Onduidelijk is nog wanneer deel 3 uit moet komen.