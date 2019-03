Spaarpotten van meeste provincies overvol, maar die van Zeeland is leeg

De een heeft miljarden op de bank, de andere 'slechts' miljoenen. Er zijn grote verschillen tussen de spaarpotten van de provincies, blijkt uit een rondgang van de NOS.

Zeeland is de provincie met de kleinste spaarpot. De financiële reserve van de provincie bestond vorig jaar uit zo'n 14 miljoen euro. Dat lijkt heel wat, maar het is weinig als je weet dat de provincie vorig jaar 238 miljoen uitgaf. Door de lage reserve kan de provincie zich extra uitgaven aan cultuur en het openbaar vervoer niet permitteren.

'Ik moet vaak lang wachten'

Dat merken ze onder andere in Zeeuws-Vlaanderen, het zuidelijkste deel van de provincie. Studenten en scholieren uit die regio zijn aangewezen op een veerboot die ze over de Westerschelde naar Vlissingen vaart. Het lage aantal afvaarten vinden ze een groot probleem. "Het komt vaak voor dat ik lang moet wachten, vooral 's middags, dan vaart hier maar één boot per uur", zegt studente Dagmar Vriens (19) uit Breskens.

En dat is niet het enige probleem met de boot. "De ferry is ook duurder geworden, want we moeten sinds vorig jaar betalen voor het meenemen van onze fiets of scooter", zegt student Barry Vermeulen (20). Onder de Zeeuwen klinkt meer kritiek op het openbaar vervoer in de provincie: busverbindingen doen steeds minder kleine dorpen aan of vertrekken maar weinig, bovendien sluiten ze niet goed aan op de vertrektijden van treinen. Bij een verkiezingsdebat in Middelburg vroegen studenten ook om snellere intercity-verbindingen.