Eerste test met zelfrijdende trein geslaagd, straks ook met passagiers

In Groningen is de afgelopen nachten voor het eerst getest met een zelfrijdende passagierstrein. Volgens ProRail, de treinbouwer en de provincie is de proef geslaagd.

De testtrein is een normale trein van Arriva die aan de binnenkant is omgebouwd. Voorin is een speciaal computersysteem gebouwd zodat de trein net als een vliegtuig een automatische piloot heeft.

De afgelopen weken reed de trein 's nachts meerdere keren op het traject tussen Groningen en Zuidhorn. Er was tijdens de test altijd een machinist aanwezig.

Cruisecontrol

Dorothé Wennekendonk van ProRail zegt tegen RTV Noord dat er een aantal keer moest worden ingegrepen. "Maar voor de rest zijn we tevreden. Het systeem doet wat het moet doen. De trein stopt op plekken waar hij moet stoppen, dus dat is een goed teken."

Het systeem is niet bedoeld om de machinist overbodig te maken. ProRail denkt effectiever treinen te kunnen laten rijden als het geautomatiseerd wordt. Treinen kunnen dichter op elkaar rijden en op elkaar anticiperen. Daardoor wordt stipter gereden en kan energie bespaard worden, want treinen hoeven minder vaak op te trekken en te remmen.

Passagiers

De volgende stap in het testtraject is om ook passagiers met de trein mee te laten reizen. Bij deze test was dat nog niet toegestaan. ProRail zegt dat ze dat nog dit jaar mogelijk willen maken.

Eind vorig jaar was er ook al eens een test met een zelfrijdende trein. Het ging toen om een goederenlocomotief op de Betuweroute.