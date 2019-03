Twee mannen in Amsterdam opgepakt in verband met aanslagen Parijs 2015

In Amsterdam zijn twee mannen aangehouden in verband met de aanslagen in Parijs in 2015. De twee verdachten van 29 en 31 jaar zijn dinsdag opgepakt, meldt het Openbaar Ministerie.

Bij de aanslagen werd gebruik gemaakt van automatische wapens en explosieven. De twee worden ervan verdacht "op een of andere manier" betrokken te zijn geweest bij de levering van die wapens aan de terroristen. Enkele leden van de zelfmoordcel zouden mogelijk in oktober 2015 in Nederland zijn geweest om de wapens op te halen.

De twee kwamen in beeld in een onderzoek door een internationaal team waarin de Nederlandse, Belgische en Franse politie samenwerken.

Een verdachte vrijgelaten

In de woningen van de verdachten is beslag gelegd op computers, documenten, andere gegevensdragers en mobiele telefoons. De 29-jarige man zit vast, hij zit in beperkingen. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

De gezondheidstoestand van de ander laat niet toe dat hij wordt vastgehouden. Hij is volgens het OM gisteren noodgedwongen vrijgelaten in afwachting van de resultaten van verder onderzoek.

Bij de aanslagen werden 130 mensen vermoord bij de concertzaal Bataclan, het voetbalstadion Stade de France en enkele caf├ęs in de Franse hoofdstad. De terroristen sloegen toe uit naam van Islamitische Staat.