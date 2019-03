Celstraf geëist voor leveren munitie aan Franse terrorismeverdachten

Het Openbaar Ministerie heeft tegen vijf mannen uit Rotterdam en Vlaardingen celstraffen van 24 tot 30 maanden geëist wegens betrokkenheid bij het voorbereiden van een terroristische aanslag in Frankrijk. De mannen zouden een grote hoeveelheid munitie hebben geleverd aan twee Franse terrorismeverdachten. Een zesde verdachte moet volgens het OM worden vrijgesproken.

Een onderzoek in Frankrijk leidde naar de vondst van de munitie in Rotterdam in maart 2016. Na de aanslagen in Parijs in november 2015 en Brussel in maart 2016 door dezelfde terreurcel bleek dat de Franse justitie nog een terreurcel in beeld had. In een woning in een voorstad van Parijs trof de politie explosieven en een aantal automatische wapens aan.

Volgens de Franse justitie waren twee teruggekeerde Syriëgangers uit Frankrijk van plan om met enkele medeverdachten tijdens het Europees kampioenschap voetbal een aanslag te plegen. Reda Kriket en Annis B. zouden contact gehad hebben met de terreurcel die de aanslagen in Brussel en Parijs had uitgevoerd.

Kalasjnikovs-geweren

Een van de Franse verdachten, Annis B., bleek in maart 2016 in Rotterdam te verblijven. Na zijn aanhouding werd in de kelderbox van de woning waar hij verbleef 45 kilo munitie gevonden. Het ging om ruim 3700 patronen voor onder meer Kalasjnikovs-geweren. Ook werden er zogenoemde trommelmagazijnen aangetroffen waarmee honderden patronen in korte tijd kunnen worden afgevuurd.

De zes Rotterdamse verdachten hebben volgens het OM de Franse terrorismeverdachten geholpen om aan munitie te komen of hebben die geleverd. Behalve voor illegaal wapenbezit vervolgde het OM hen ook voor deelname aan een terroristische organisatie. Maar daarvoor is te weinig bewijs, zegt de officier van justitie nu. De vijf mannen tegen wie nu een straf is geëist, zijn volgens het OM wel medeplichtig aan het voorbereiden van een terroristische aanslag.

Geen Nederlandse terreurcel

Volgens het OM is uit het onderzoek gebleken dat er geen Nederlandse terreurcel was, maar wel dat er een duidelijke link is tussen de Nederlandse wapenhandel en de voorbereidingen voor een aanslag in Frankrijk.

Ook de wapens die in Frankrijk zijn aangetroffen, komen volgens het OM uit Nederland. Vorig jaar zijn in Groningen, Zaanstad en Schinnen drie mannen aangehouden die de wapens zouden hebben geleverd. Zij staan later terecht.