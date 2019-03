NS: 'Als het kan, werk dan maandag een dagje thuis'

De grote NS-actie is niet de enige staking in het openbaar vervoer. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag leggen ook medewerkers van het stadsvervoer maandagochtend om 06.00 uur het werk neer voor een periode van 66 minuten. En alles wat eventueel vóór 06.00 uur zou uitrijden vervalt. De staking geldt voor bussen, trams en de metro.

Malieveld

Ook in andere branches wordt maandag actiegevoerd voor pensioen en AOW. "Bij zeker honderden bedrijven in het hele land wordt gestaakt of leggen mensen het werk neer", stelt een woordvoerder van FNV.

Op het Malieveld in Den Haag worden 's ochtends duizenden mensen verwacht van onder meer de politie, brandweer, douane, defensie en ambulancediensten. Hun actie zal naar verwachting tot verkeersproblemen leiden rond Den Haag. De actievoerders rijden namelijk vanaf 07.00 uur vanuit het hele land met een snelheid van 66 kilometer per uur naar het Malieveld.

En ook in andere steden, zoals Arnhem, Eindhoven en Leeuwarden, komen werknemers maandag bij elkaar om actie te voeren. Het zijn mensen uit verschillende sectoren, bijvoorbeeld medewerkers van fabrieken die in ploegendiensten werken en mensen die fysiek zwaar werk doen.

In de bouw, de metaal en de schoonmaak is opgeroepen tot een 24-uursstaking. Ook in de havens in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland wordt maandag gestaakt.