Maandagochtend ruim een uur staking bij NS voor pensioenen

De spoorbonden staken maandag 18 maart in de ochtend vanwege de pensioenen en de AOW-leeftijd. Dat betekent dat treinen op veel plaatsen pas vanaf 07.06 uur vertrekken. Maandag is in veel sectoren een landelijke actiedag over de pensioenen en de AOW-leeftijd. Er zijn ook acties in stads- en streekvervoer, de bouw, de metaal en de schoonmaakbranche.

De bonden voegen zich met hun staking bij gemeentelijke vervoersbedrijven, die op die dag tussen 06.00 uur en 07.06 uur het werk stilleggen. Dat is symbolisch, omdat de vervoerders pensioenen vanaf 66 jaar willen. Daarom duurt de stakingsactie ook 66 minuten.

Ook na 07.06 uur wordt hinder verwacht op het spoor, al is volgens de NS nog niet te zeggen wat de gevolgen zullen zijn voor de ochtendspits. "Daarvoor moeten we eerst met de bonden in gesprek. We hopen morgen in de loop van de dag daar een goed beeld van te hebben", zegt een woordvoerder.

Later op werk

"Het kan dus zijn dat als je altijd vroeg begint, je voor één keer later dan anders op je werk bent", zegt bestuurder Janssen van FNV Spoor. "Maar we geven dit signaal nu af om te voorkomen dat we straks allemaal steeds langer moeten doorwerken. Dit gaat om een fatsoenlijk en tijdig pensioen voor iedereen."

Vakbond VVMC zegt dat veel medewerkers erg onregelmatig werken. "Onze achterban werkt in dubbele onregelmatigheid. Deze medewerkers hebben de grootste moeite om gezond de pensioenstreep te halen. Voor hen is het dus van het grootste belang om de AOW-leeftijd terug te dringen."