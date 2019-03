NZa dreigt verzekeraars met naming-and-shaming om wachtlijsten ggz

De NZa onderzocht de afgelopen tijd wat de verzekeraars doen aan de wachtlijsten, schrijft Trouw. Daaruit kwam naar voren dat sommige verzekeraars bijvoorbeeld geen afspraken maken met zorgaanbieders over het wegwerken van de wachtlijsten. Ook houden verzekeraars niet bij of maatregelen, zoals het doorverwijzen van een patiënt naar een andere zorgaanbieder, daadwerkelijk leiden tot kortere wachtlijsten.

"Als mensen te lang moeten wachten op zorg kan dat in sommige gevallen leiden tot schade aan hun gezondheid", zei een NZa-woordvoerder op NPO Radio 1. Volgens hem schiet de aanpak op een aantal belangrijke punten tekort. "Dat verschilt per zorgverzekeraar, wij verwachten voor de zomer verbeteringen."

Volgens de NZa kopen sommige zorgverzekeraars wel extra zorg in. Hoeveel dat er niet doen, wil de zorgautoriteit niet zeggen.

Zorgverzekeraars Nederland zegt in de krant zich te herkennen in een aantal aspecten die de NZa noemt. Een woordvoerder zegt de verbeterpunten ter harte nemen, maar benadrukt ook dat in de ggz "echt wel resultaat wordt gezien". Volgens de verzekeraars is de wachtlijstproblematiek een complex probleem waarbij niet alleen de zorgverzekeraars een rol spelen.