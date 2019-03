Hielprik later dit jaar uitgebreid met drie ziekten

De screening van pasgeboren baby's via de hielprik wordt binnenkort uitgebreid met drie ziekten. Het totale aantal aandoeningen waarop met de prik wordt getest, komt daarmee op 22.

Staatssecretaris Blokhuis meldt dat de uitbreiding geldt voor drie stofwisselingsziekten waarbij kinderen niet in staat zijn om een bepaald aminozuur of vetzuur af te breken. Zonder behandeling hebben deze ziekten vaak een dodelijke afloop. Maar als ze op tijd worden ontdekt en een dieet wordt gevolgd, kan een patiƫnt vaak een normaal leven leiden.

Meer dan 99 procent van de ouders doet aan de hielprik mee. Elk jaar wordt bij 180 tot 190 kinderen een aandoening geconstateerd en met de uitbreiding hoopt de staatssecretaris zo'n 20 tot 40 kinderen extra per jaar tijdig hulp te kunnen bieden.

Het testen op de drie extra ziekten gaat in op 1 oktober. Blokhuis had al aangekondigd dat het de bedoeling is om de prik uiteindelijk uit te breiden tot 31 ziekten.