Een week vol brexit-stemmingen is voorbij, wat nu?

Na de brexit-stemmingen in het Britse Lagerhuis is het nu tijd voor plannen. Premier May wil dan wel uitstel aanvragen, maar waarvoor eigenlijk?

De Europese leiders hebben vooralsnog geen idee is de eerste reactie na een week van amendementen. Stemmingen zijn dan ook korzelig. "Geen enkel nieuw idee of oplossing wordt gepresenteerd", zo klinkt het in Brussel. Dus blijft de kans levensgroot dat de Britten er op 29 maart zonder deal uitstappen, ook al willen ze dat zelf niet.

Laten we de scenario's eens doornemen:

Kort uitstel

Scenario 1: premier May brengt de deal opnieuw (bijvoorbeeld volgende week) in stemming en er is nu wel een meerderheid voor de deal met de EU. Dan is een heel kort uitstel genoeg. Hooguit tot eind april om nog even wat puntjes op de i te zetten. Formeel moeten er nog een aantal wetten worden aangenomen. Dit wordt nu het zogenoemde technische uitstel genoemd.

Iets langer kort uitstel

De kans dat het parlement volgende week alsnog instemt, is vrij klein en dus wil premier May langer uitstel. Het liefst tot eind juni. De nieuwe deadline is zo gekozen dat de Britten geen Europese verkiezingen hoeven te organiseren, want het nieuwe parlement (waarvoor we eind mei naar de stembus gaan) wordt op 2 juli in Straatsburg geïnstalleerd.

Maar uitstel tot eind juni verandert niet zo heel veel. De EU blijft gewoon vasthouden aan de gemaakte afspraken en er kunnen in de verschillende verklaringen hooguit wat komma's worden veranderd.

Oftewel: de kern blijft overeind en daarmee ook de onzekerheid of het Britse parlement zal instemmen. De andere EU-leiders zitten daar niet op te wachten. "Dan blijf je nog maanden jengelen, terwijl je nu al twee jaar in dat cirkeltje ronddraait", aldus premier Rutte.