'Situatie uitzetcentrum bij Rotterdam Airport soms onbeheersbaar'

De situatie in het detentiecentrum bij Rotterdam Airport is "soms onbeheersbaar". Dat zegt burgemeester Ahmed Aboutaleb. Medewerkers van het centrum hebben dit jaar al 18 keer aangifte gedaan van intimidatie en geweld door opgesloten vreemdelingen. In de laatste zes maanden van 2018 waren er 12 aangiften door personeelsleden.

In het detentiecentrum bij Rotterdam Airport zitten alleen mannen in afwachting van hun uitzetting. Ze zijn opgesloten, maar er heerst wel een ander regime dan in een gevangenis.

Er zijn regelmatig incidenten in het uitzetcentrum. Zo zijn de afgelopen maanden personeelsleden regelmatig het slachtoffer geworden van fysiek geweld. In januari ontstond er een precaire situatie toen tientallen vreemdelingen in opstand kwamen.

Emmer stront

De problemen worden volgens Aboutaleb vooral veroorzaakt door Marokkanen, Algerijnen en Albanezen. "Er is groepsvorming en dat leidt tot opstootjes en situaties die zeer onaangenaam zijn voor het personeel, zoals het gooien met een emmer stront naar personeel", zegt Aboutaleb.

Omdat Marokko, Algerije en Albaniƫ gezien worden als veilige landen maken de mannen nauwelijks kans op een verblijfsvergunning. Hoewel de gemeente Rotterdam niet over het detentiecentrum gaat, heeft burgemeester Aboutaleb wel bij de staatssecretaris zijn zorgen geuit over de situatie in het detentiecentrum.

De afgelopen jaren kwam het detentiecentrum vaker in het nieuws door incidenten. In 2013 gingen asielzoekers in het centrum in hongerstaking, omdat ze vonden dat ze onmenselijk werden behandeld. In 2015 pleegde een asielzoeker zelfmoord in zijn cel. Een jaar later stak iemand een matras in brand.