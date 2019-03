Amsterdam wil verbod op verhuur nieuwe koopwoningen

Gemeente Amsterdam wil het onmogelijk maken om nieuwbouwhuizen op te kopen om die vervolgens te verhuren. De stap moet helpen het grote tekort aan betaalbare woningen in de stad tegen te gaan.

De gemeente richt haar pijlen met deze maatregel op beleggers, die de huizenprijzen in de stad opdrijven, zegt wethouder Laurens Ivens. Volgens hem worden nieuwe koopwoningen steeds vaker opgekocht door beleggers die de huizen vaak tegen "enorme huurprijzen" weer in de markt zetten. Gewone Amsterdammers kunnen die prijzen niet betalen en zijn volgens de wethouder de dupe.

Wie straks een nieuwbouwwoning koopt moet daar of zelf in gaan wonen of de woning doorverkopen. Eerder liet Ivens al weten dat hij een maximale verkoopprijs van 297.000 euro wil invoeren voor nieuwe woningen in het middensegment.

Het plan om het verhuren te verbieden, geldt vooralsnog alleen voor nieuwbouwhuizen. "Nog mooier zou het zijn als we dit ook bij de bestaande woningen kunnen invoeren, maar daar lijkt een wetswijziging voor nodig", aldus Ivens.

Nog veel onduidelijk

Of de maatregel er ook daadwerkelijk gaat komen, en in welke vorm, is nog niet zeker. De gemeente onderzoekt op dit moment nog de risico's en eventuele uitzonderingen. Zo is nog niet duidelijk hoe de maatregelen gehandhaafd moet worden en kan het mogelijk blijven om aan familieleden te verhuren.

De gemeente komt pas eind dit jaar met concrete voorstellen. Dan neemt de gemeenteraad een beslissing.