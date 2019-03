Amsterdam wil maximumprijs voor koopwoningen middensegment

Amsterdam wil een maximumprijs invoeren voor nieuwbouwwoningen in het middensegment. De gemeente wil met een aantal maatregelen de prijsstijging van koopwoningen beperken.

In de toekomst mogen opgeleverde nieuwbouwwoningen in het middensegment maximaal tussen de 175.000 en 297.000 euro gaan kosten. Dat staat in een brief van de Amsterdamse wethouder Laurens Ivens.

Erfpacht

De prijs moet worden vastgelegd in de erfpachtregels. In Amsterdam is de grond waar de woningen op staan vaak niet in handen van woningeigenaren maar in handen van de gemeente. Hierdoor kan de gemeente voorwaarden stellen aan de verkoop van woningen.

Behalve een maximumprijs wil de wethouder nog andere voorwaarden vastleggen. Zo moeten woningen verkocht worden aan mensen die er in gaan wonen en niet aan beleggers.

Amsterdam maakte al afspraken over de prijzen met projectontwikkelaars. "Door de marktwerking gaat de prijs als puntje bij paaltje komt er flink overheen. Nu spreken we met een ontwikkelaar af dat hij zich aan de prijs houdt", zegt de woordvoerder van de wethouder.

'Interessant idee'

Peter Boelhouwer, hoogleraar woningbeleid aan de TU Delft, vindt het een interessant idee, maar plaatst wel kanttekeningen. "De vraag is of projectontwikkelaars bereid zijn om voor deze vaste prijzen te bouwen. Voor deze prijs moeten er woningen komen die geschikt zijn voor een gezin, het mogen geen kippenhokken worden."

Daarnaast zal Amsterdam tijd en geld moeten steken in het handhaven van deze nieuwe regels. "Het risico is vervolgens dat, in het slechtste geval, alsnog een deel zwart wordt verkocht", waarschuwt Boelhouwer.

Op dit moment heeft de gemeente nog geen concreet nieuwbouwproject aangewezen waar de regels voor gaan gelden.