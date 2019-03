'Onnodige treinuitval hsl door slecht opgeleide machinisten'

Zo'n 1200 machinisten van de NS zeggen dat ze te weinig training krijgen en te snel in het diepe worden gegooid op de hogesnelheidslijn. Daardoor vallen er volgens de machinisten onnodig treinen uit op het hsl-traject, zoals de afgelopen maanden gebeurde. Ze eisen verbeteringen van de NS, schrijft het AD.

De machinisten worden ondersteund door vakbond FNV. "NS heeft de beste machinisten ter wereld in dienst, maar biedt ze veel te weinig tijd om het hsl-traject te leren beheersen," zegt Henri Janssen, bestuurder van FNV Spoor, in de krant. "En als ze daar dan rijden is de ondersteuning vaak bedroevend."

Eisen

De hogesnelheidslijn van de Randstad naar Antwerpen kampt met problemen: gemiddeld valt tien keer per week een trein stil. Dat kampt onder meer door een software-update in de locomotieven en volgens de machinisten dus ook door hun gebrekkige training. Ze krijgen op het huidige tracé te maken met een veelheid aan stroomspannings- en veiligheidssystemen

De machinisten hebben een twaalf punten tellend verbeterplan opgesteld en willen onder meer dat de NS de opleiding tot hsl-machinist uitbreidt met een praktijkopleiding.

Ook vinden ze dat nieuwe hsl-machinisten een ervaren begeleider mee moeten krijgen en sturen ze aan op een 'ondersteuningsloket' waar personeel terecht kan bij problemen. Daarnaast valt er op het gebied van technische kennis nog veel te verbeteren.

'Direct aanpakken'

De FNV ondersteunt de eisen van de hsl-machinisten. "De NS heeft de boel totaal niet op orde", zegt Janssen. "Als de NS geen gehoor geeft aan de twaalf adviezen, dan sluit ik acties niet uit."

De NS reageert volgens het AD verbaasd op het manifest en zegt dat de training van de machinisten goed is. Ook stellen de spoorwegen dat een helpdesk met ervaren personeel er al is, een verbeterteam is opgetuigd en er reservepersoneel klaar staat om in te springen.

De NS heeft gezegd met de machinisten en de vakbond in gesprek te willen gaan. Een woordvoerder laat weten "alles op alles te zetten" om de problemen met de Intercity Direct aan te pakken. Morgenochtend zullen de machinisten hun manifest aanbieden aan de NS op station Utrecht Centraal.