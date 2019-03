Aboutaleb: meer geld en mensen nodig voor aanpak drugsproblemen

Aboutaleb wil ook meer Nederlandse politie- en justitiemedewerkers in Latijns-Amerika, waar de cocaïne vandaan komt. ''We moeten vanuit Nederland mensen hebben die zaken monitoren, onderzoek doen en dan de Nederlandse autoriteiten informeren. Die hebben we heel lang gemist vanwege de bezuinigingen. Dat komt langzaam op gang, maar wat mij betreft moet dat sneller.''

Slimme overheid

Maar ook de opsporingscapaciteit in Rotterdam is dus onvoldoende. De beveiliging in de haven wordt steeds beter, maar toch kunnen niet alle drugs worden onderschept. "Er komen enorme hoeveelheden drugs op verschillende manieren deze kant op. We kunnen meer doen in de haven maar ik stuit op beperkingen. Ik kan niet meer politiemensen inzetten dan ik nu doe, en bij de douane en de Belastingdienst kan ik maar op drie plaatsen in Rotterdam grootschalig inzetten op ondermijning. Maar ik zou zo naar zes plaatsen kunnen."

Hij heeft de zaak aangekaart bij het kabinet. "De staatssecretaris die gaat over de douane en de fiscus kent deze klacht.'' De drugscriminaliteit zal nooit helemaal verdwijnen, beseft de burgemeester. ''Maar om het terug te brengen naar beheersbare proporties en de kans te vergroten dat de grote jongens een klap te verwerken krijgen in hun portemonnee en bezittingen is een goed opererende en slimme overheid nodig.''

'Privacy is hier niet voor uitgevonden'

Aboutaleb rekent voor waarom hij vindt dat er te weinig geld is voor het aanpakken van criminelen. "We hebben nu 100 miljoen euro en dat is te weinig en bovendien nog tijdelijk. We hebben dus meer geld nodig en er moet een langetermijnvisie komen. Er gaat in deze wereld zo'n 15 tot 20 miljard euro om en dan is 100 miljoen euro voor vier jaar voor de bestrijding ervan peanuts."

Ook wil Aboutaleb dat overheden makkelijker informatie met elkaar kunnen uitwisselen. "Ik mag nu over een persoon die betrokken is bij ondermijning en die vertrokken is naar Groningen niet de burgemeester van Groningen informeren en dat is natuurlijk bizar. Ik begrijp alle overwegingen rond privacy, maar hier is privacy niet voor uitgevonden."

'Eerste sluiting is al een feit'

Als proef krijgt Rotterdam sinds het vorig jaar wel meldingen die bij Meld Misdaad Anoniem zijn gedaan. Dat leverde tot oktober al 480 tips op, waarvan 295 over drugs. Volgens Aboutaleb blijken het vaak waardevolle tips te zijn, die leiden tot ingrijpen.

Sinds begin dit jaar is ook de Opiumwet verruimd. Burgemeesters kunnen nu ook panden sluiten als daar geen drugs zijn aangetroffen, maar wel voorwerpen of stoffen die gebruikt worden bij het telen of bereiden van drugs. ''De eerste sluiting is al een feit, de tweede is onderweg'', zegt Aboutaleb.