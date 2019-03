Vietnamese verdachte van moord op halfbroer Kim Jong-un komt niet vrij

De Vietnamese verdachte van de moord op de halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un blijft vastzitten. De Maleisische aanklagers hebben het verzoek van de Vietnamese autoriteiten om haar vrij te laten afgewezen.

De 30-jarige vrouw zou samen met een vrouw uit een Indonesië zenuwgas in het gezicht van Kim Jong-nam hebben gesmeerd op de luchthaven van Kuala Lumpur in 2017. Ze zeggen dat ze er zijn ingeluisd door Noord-Koreaanse agenten. Tegen hen zou gezegd zijn dat ze meededen aan een tv-programma met verborgen camera's waarin Kim Jong-nam in de maling werd genomen.

Maandag liet het OM in Maleisië de Indonesische verdachte vrij en werden de aanklachten tegen haar ingetrokken. Een reden voor de vrijlating werd niet gegeven.

Kort erna diende Vietnam ook een verzoek in om de Vietnamese vrouw vrij te laten, maar zonder resultaat. Ook de aanklachten tegen haar blijven staan. Waarom het OM dat doet, is niet bekendgemaakt.