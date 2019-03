4 jaar cel voor dodelijk auto-ongeluk Anna Paulowna

De man die begin september een dodelijk auto-ongeluk veroorzaakte in Anna Paulowna, is veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 4 jaar. Ook mag hij 5 jaar niet autorijden. Tegen hem was 5 jaar cel geƫist en een rijverbod van 5 jaar.

Siem B. reed 's nachts met hoge snelheid door de Noord-Hollandse plaats en raakte een lantaarnpaal. Drie jongens die bij hem in de auto zaten, twee van 16 en een van 15, kwamen om het leven. B. en een meisje dat ook in de auto zat, raakten gewond.

In het bloed van de 20-jarige B. werden alcohol en wiet aangetroffen. Hij had drie keer de toegestane hoeveelheid gedronken. Volgens een getuige, B.'s ex-vriendin, moet hij vlak voor het ongeluk 120 kilometer per uur hebben gereden op een weg waar 50 is toegestaan. De rechter zegt dat B. 80 tot 90 kilometer per uur reed en vlak voor een bocht inhaalde. Dat wordt in het strafrecht niet gezien als roekeloos, maar als zeer onvoorzichtig en onoplettend.

Zoon gereanimeerd

Het ongeluk van september veroorzaakte grote verslagenheid in Anna Paulowna. De drie slachtoffers woonden vlak bij de plek van het ongeluk.

Enkele inwoners hoorden de auto tegen de lantaarnpaal terechtkomen en gingen ernaartoe om eerste hulp te verlenen. Een van hen was de vader van een slachtoffer. "Met zoveel bloedverlies je eigen kind reanimeren, dat beeld zal nooit meer van mijn netvlies gaan. Onze wereld is compleet ingestort", zei hij eerder in de rechtbank.