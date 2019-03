Nederlandse K-popfans geschokt door schandalen: 'Dit is bij de beesten af'

Het Zuid-Koreaanse popidool spreekt alle aantijgingen tegen. Maar het schandaal rondom nachtclub de Burning Sun werd voor hem te groot om door te gaan als zanger van BigBang. Seungri's management YG Entertainment heeft hem vandaag ontslagen. Het bedrijf claimt van niets te weten en biedt excuses aan voor alle controverse.

Op de beurs kelderde het aandeel van het bedrijf gisteren met 15 procent. Vandaag ging het weer iets beter met YG. Volgens Van Knippenberg offert de platenmaatschappij Seungri op als zondebok.

"Als een artiest zich mengt in een prostitutienetwerk, dan weet het management echt wel wat er is gebeurd. YG probeert zich in te dekken door te zeggen: wij hebben hem ontslagen."

Seks, drugs en K-pop

Het is overigens niet de eerste keer dat artiesten van het label in opspraak zijn geraakt. BigBang-leden T.O.P. en G-Dragon zijn allebei betrapt op het roken van wiet, in Zuid-Korea een misdrijf. Rapper T.O.P. zou ook jongere vrouw hebben overgehaald mee te roken. Hij moest uiteindelijk tien maanden de cel in.

Een andere bij YG getekende rapper kreeg vijf jaar celstraf voor het smokkelen van cocaïne. Park Bom zat voorheen ook bij de Koreaanse platenmaatschappij. Dit lid van K-popband 2NE1 smokkelde amfetaminepillen per post naar Zuid-Korea. Hij verklaarde later dat hij niet wist dat dit illegaal was.

Voor de grap wordt YG in Zuid-Korea ook wel 'Yak-guk' genoemd. Dat is Koreaans voor drogisterij. Schandalen binnen de K-popwereld zijn dus niets nieuws volgens Van Knippenberg. "Maar op deze schaal wel - als de beschuldigingen tegen Seungri kloppen."