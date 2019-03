Transgenders vanaf volgende maand geweerd uit Amerikaans leger

Transgenders worden vanaf volgende maand geweerd uit het Amerikaanse leger. Het ministerie van Defensie, het Pentagon, heeft daarvoor een besluit ondertekend. President Trump vindt dat transgenders het leger ontwrichten.

Sommige transgenders mogen blijven; het gaat om mannen en vrouwen bij wie een diagnose is gesteld en die al een hormoonbehandeling of operatie hebben gepland. Ze moeten voor 12 april hun plannen vastleggen in een document.

Iedereen die na die datum bekendmaakt een geslachtsverandering te willen, mag worden ontslagen. Mensen mogen dan alleen nog in het leger blijven werken als ze zich kleden en gedragen naar hun geboortegeslacht, heeft het Pentagon bepaald.

Nog fanatieker

President Trump is ervan overtuigd dat transgenders het leger ontwrichten. Maar vier hoge militairen zeiden eerder dat transgenders geen problemen veroorzaken. Wel worden ze vaak uitgebreid begeleid en dat kost volgens de legerchefs veel tijd. Transgenders zelf zeggen dat ze na de transitie nog gedisciplineerder en fanatieker voor het leger werken.

Volgens Trump kosten transgenders het leger vooral veel geld. De medische kosten zijn erg hoog, zegt hij. Sinds 2016 heeft het Pentagon zo'n acht miljoen dollar aan transgenders besteed. Het jaarlijkse zorgbudget van het leger is ongeveer vijftig miljard dollar.

President Obama had het transgenders juist makkelijker gemaakt om in het leger te dienen. Trump draaide de plannen van zijn voorganger terug, waarop een aantal transgender-militairen naar de rechter stapte. Die gaf hun gelijk, maar het Amerikaanse hooggerechtshof bepaalde daarna dat het leger transgenders wel mag weren.