Enthousiasme en ongenoegen over Limburgse windmolens

Advocaat Ruud Verkoijen is ook ontstemd over het optreden van de provincie. "Ik snap wel dat de provincie iets moet doen om de duurzaamheidsdoelstellingen te halen, maar ze moeten zich wel aan hun eigen spelregels houden. Ik denk dat het vertrouwen in de provincie hier in Venlo wel tot een dieptepunt is gezakt. In elk geval bij de 44 cliënten die ik vertegenwoordig."

Verkoijen vreest dat de komende verkiezingen weinig aan de situatie zullen veranderen. "Dat heb ik in ieder geval nog nooit gezien, dat de provincie op haar besluiten is teruggekomen." Rinus van Lieshout heeft de hoop nog niet helemaal opgegeven. Hij gaat stemmen op een van de partijen die tegen de komst van de windmolens waren. "Lokaal Limburg, SP, Forum voor Democratie, PVV - welke het precies wordt, daar moet ik nog even goed over nadenken."