SP stapt uit Gedeputeerde Staten Limburg na debat over windmolens

De SP is uit de coalitie in de Limburgse Gedeputeerde Staten gestapt. Dat gebeurde nadat er een aanvaring was tijdens een debat over windmolens in Venlo. De coalitie is niet gevallen. Zonder de SP heeft die nog een kleine meerderheid.

Tijdens het debat over het windmolenpark in Blerick kwam het tot een aanvaring tussen de SP en de overige coalitiepartners over de positie van SP-gedeputeerde Bob Ruers. Het conflict ging onder meer over uitspraken van Ruers tegen het windmolenplan, terwijl de coalitie waarvan hij zelf deel uitmaakt voor de windmolens is.

GroenLinks kwam met een motie van afkeuring tegen de SP-gedeputeerde. Twee coalitiepartners, D66 en de PvdA, wilden die motie steunen. Dat was volgens SP-gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen de reden dat haar partij de stekker eruit trok. "Ons coalitiebestuur was gebaseerd op vertrouwen en dat vertrouwen voelden we nu niet meer", zegt ze tegen 1Limburg.

Ontevreden

Eind april stapten vijf van de acht leden van de Limburgse SP-fractie in de Provinciale Staten op uit onvrede over de koers van de partij. Ook gedeputeerde Daan Prevoo stapte op. Door het vertrek van de vijf Statenleden kon hij naar eigen zeggen niet langer onafhankelijk, betrouwbaar en zorgvuldig ieders belangen behartigen.

Toen was al duidelijk dat er veel meningsverschillen waren binnen de partij en een van die meningsverschillen ging over het windmolenpark in Venlo.

Ondanks de politieke spanningen gaat de bouw van het windmolenpark wel door.