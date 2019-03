Promovendi hebben te weinig tijd voor proefschrift

Meer dan 1 op de 10 vacatures voor promovendi biedt te weinig tijd om een proefschrift af te ronden. Dat blijkt uit een onderzoek van belangenorganisatie Promovendi Netwerk Nederland (PNN). Voor een academische promotie staat in principe vier jaar. Het aantal vacatures dat die tijd niet biedt voor een promotie is de afgelopen jaren tot 2017 gestegen.

In juli 2018 werd in de nieuwe cao afgesproken dat "de duur van het dienstverband van een promovendus in beginsel vier jaar bedraagt bij een volledige werkweek". In het onderzoek van PNN daalt het aantal vacatures met te weinig tijd in 2018. Maar het aantal zonder tijdsaanduiding nam dat jaar toe. PNN noemt dat "wel heel toevallig".

Fraude

Voorzitter Anne de Vries van het PNN legt uit hoe promovendi hun proefschrift ondanks het gebrek aan tijd toch afronden. "Een deel maakt het proefschrift af in de WW, dat is fraude." Andere promovendi gaan door met het onderzoek in de avonduren of naast een andere baan. Volgens de PNN heeft dat gevolgen voor de kwaliteit van het onderzoek. Het aantal promoties is sinds 2000 verdubbeld.

De Vereniging van Universiteiten (VSNU) laat in een reactie weten juist blij te zijn met de resultaten van het onderzoek, omdat het aantal contracten met een te korte tijdsduur afneemt. De Vries vindt die reactie makkelijk: "Als minder transparantie het gevolg is van de nieuwe afspraken, slaan we de plank volgens mij mis."

Onderwijs

Promovendi doen niet alleen onderzoek, maar geven in veel gevallen ook onderwijs. De VSNU is blij dat op meer vacatures een expliciete vermelding staat van de hoeveelheid onderwijs die een promovendus moet verzorgen. Het PNN wijst erop dat ook onderwijs ten koste gaat van de onderzoekstijd.