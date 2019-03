Het klimaatakkoord is doorgerekend, dit kun je verwachten

Wat kun je verwachten?

Het PBL heeft uitgeplozen wat het effect is van alle voorgestelde maatregelen op de uitstoot van broeikasgassen in ons land. Daarbij gaat het naast CO2 ook om andere gassen die de aarde opwarmen, zoals methaan en lachgas. Ook is er per maatregel gekeken hoeveel milieuwinst die precies oplevert.

Daarnaast heeft het PBL niet alleen naar de resultaten per sector gekeken, maar ook naar een aantal dwarsverbanden. Zo wordt in veel plannen ingezet op biomassa, maar het is nog de vraag of daarvan wel genoeg beschikbaar is. Ook kijkt het Planbureau niet alleen of het doel voor 2030 hiermee gehaald wordt, maar ook of het doel voor 2050 (nagenoeg nul uitstoot) hiermee in zicht komt.

Het CPB gaat over de euro's. En dan specifiek over het percentage van het inkomen dat het huishoudens gaat kosten als de plannen ongewijzigd worden doorgevoerd. Omdat iedereen in Nederland er anders voor staat, heeft het CPB de bevolking in verschillende categorieën opgedeeld (gepensioneerden, hogere en lagere inkomens).

Bedrijven en burgers

Het is de eerste keer dat er gekeken wordt hoe de energierekening bij de verschillende inkomensgroepen neerslaat, terwijl daar al wel veel politieke discussie over is.

Ook de verdeling tussen bedrijven en burgers wordt in kaart gebracht. In absolute bedragen heeft het CPB berekend hoeveel alle klimaatplannen in totaal kosten voor huishoudens en voor bedrijven.

Belangrijk: de cijfers zeggen nog niet zoveel over hoe het beleid in de praktijk uiteindelijk voor verschillende groepen gaat uitpakken. Met eventuele compenserende belastingmaatregelen is bijvoorbeeld nog geen rekening gehouden.