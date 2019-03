Politie kan 112-beller met Android-telefoon beter lokaliseren

Wie het alarmnummer 112 belt met zijn smartphone, geeft voortaan ook meteen zijn of haar locatie door. De centralist van politie, brandweer en ambulance kan tijdens het gesprek al zien waar de beller is. Die informatie moet ertoe leiden dat agenten of hulpverleners sneller ter plekke zijn.

Sinds deze maand is 112 uitgerust met de technologie Advanced Mobile Location (AML). Die werkt op telefoons met het besturingssysteem Android. AML wordt per provider ingevoerd. Later dit jaar herkent het systeem ook de locatie van iPhones.

Volgens de politie is snelle, accurate en betrouwbare locatiebepaling van groot belang om burgers in nood sneller en efficiƫnter te helpen en de hulpdiensten beter te faciliteren.

Zoekgebied te groot

Het systeem AML gebruikt wifi, gps en andere sensoren om de locatie te berekenen. Tot nu toe werd die bepaald aan de hand van de dichtstbijzijnde zendmast, als iemand niet in staat was zelf de plaats door te geven. Het zoekgebied is dan nog enkele vierkante kilometers groot.

De politie noemt AML een belangrijke aanwinst. Jan van Loosbroek, hoofd Landelijke Meldkamer Samenwerking: "De vraag 'waar bent u?' is in een situatie waarin de beller onder druk staat, een lastige vraag. Soms weten mensen in nood het even niet meer of is de precieze locatie niet gemakkelijk te beschrijven. Bijvoorbeeld in een uitgestrekt bos of duingebied."

De centralist vraagt de beller zelf ook nog naar de locatie, om er zeker van te zijn dat de hulp naar de juiste plaats wordt gestuurd.

Niet op zee

AML werkt alleen tijdens het telefoongesprek met 112, benadrukt de politie. Na het gesprek schakelt de techniek zichzelf uit. Ook als iemand de locatievoorzieningen van de telefoon uit heeft staan, kan de alarmcentrale zien waar de beller is.

Voor het systeem is het wel noodzakelijk dat de telefoon bereik heeft. Op zee werkt AML mogelijk niet overal.

Kritiek op uitblijven

Vorig jaar bekritiseerde het Europese netwerk van alarmcentrales (EENA) Nederland nog omdat er geen concrete plannen waren om de exacte locatie van een 112-beller te achterhalen. Omliggende landen maakten al wel gebruik van de techniek, die goedkoop en makkelijk werd genoemd.

De Inspectie Veiligheid en Justitie wees in 2013 al op de noodzaak van een nauwkeurige plaatsbepaling in meldkamers, omdat de techniek mogelijk meer levens kan redden.