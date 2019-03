Noord-Ierse DUP zegt 'nee' tegen deal, nieuwe nederlaag dreigt voor May

De Noord-Ierse DUP, de gedoogpartner van premier May, zal vanavond tegen de nieuwe versie van de brexitdeal stemmen. In een verklaring noemt de DUP de aanpassingen die May overeen is gekomen met de Europese Commissie "onvoldoende". De afwijzing van de Noord-Ieren betekent dat May het bij de stemming in het Lagerhuis zonder de broodnodige tien stemmen van de DUP moet stellen.

Eerder had de groep conservatieve brexiteers onder leiding van Lagerhuislid Rees-Mogg al laten weten grote twijfels te hebben over bij de nieuwe brexit-versie. Ook volgens deze hardliners stellen de aanpassingen van gisteravond weinig voor en dreigt het Verenigd Koninkrijk nog tot in lengte van dagen in de greep te blijven van EU-regelgeving. De groep vergadert eind van de middag over de nieuwe situatie en de stemming van vanavond.

Analisten achten het onwaarschijnlijk dat de brexitdeal vanavond wordt aangenomen. In januari werd de vorige versie weggestemd met een grote meerderheid van 230 stemmen verschil.

'Brexit op scherp'

May waarschuwde de eurosceptische parlementariërs dat ze de brexit op scherp zetten met hun nee-stem. "Als deze afspraken worden weggestemd kan de brexit helemaal verloren gaan", zei ze met een schorre stem. May heeft gisteren nog tot laat in de avond overleg gevoerd in Straatsburg met voorzitter Juncker van de Europese Comissie over toevoegingen aan de deal om de weerstand in Westminster te breken.

Dat overleg eindigde met May's verzekering dat ze juridisch bindende afspraken heeft gemaakt met de EU dat de zogenoemde backstop tijdelijk is. De backstop is een vangnet van regelingen dat ervoor garant moet staan dat de grens tussen Ierland en Noord-Ierland openblijft, ook als er in het komende jaar geen handelsovereenkomst tussen Londen en de EU wordt gesloten. De backstop is voor veel parlementariërs, zowel bij Labour als bij de Tories, een onneembare horde.

Bom onder onderhandelingsresultaat

De hoogste adviseur van de Britse regering, Geoffrey Cox, legde met zijn 'opinion' over de aanpassingen van Straatsburg, aan het begin van de middag een bom onder May's onderhandelingsresultaat. Hij noemde het risico dat het VK als gevolg van de backstop aan handen en voeten gebonden blijft aan de EU weliswaar kleiner dan voorheen, maar wees erop dat er juridisch niets veranderd is aan de afspraken met Brussel.

Veel parlementariërs schortten hun mening over de aanpassingen van gisteravond op tot Cox erover had geoordeeld. Na zijn ontluisterende kritiek zeiden zowel de hardliners als de DUP dat ze grote reserves hebben bij de nieuwe versie van de brexit. Het Lagerhuis stemt rond 20.00 uur Nederlandse tijd over de brexitdeal.